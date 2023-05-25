Куликова (Шевнина) Ксения Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова (Шевнина) Ксения Фирсовна

Куликова (Шевнина) Ксения Фирсовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевнин Фирс

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно