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Куликова (Шевнина) Ксения Фирсовна
Куликова (Шевнина) Ксения Фирсовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шевнин Фирс
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шевнин Фирс
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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