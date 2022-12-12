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Обручникова София Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Обручников Никита Платонович

Отец ребёнка: Обручников Платон Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
исповедка 1864 - 218 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручников Платон Иванович

Смерть
Между 1850 и 1858
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