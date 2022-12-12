Зайцова (Ванчикова) Епистима Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова (Ванчикова) Епистима Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1855

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Ванчиков Алексей Давидович

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.1818

Муж: Зайцев Федор Леонтьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1820

Сын: Зайцов Козма Федорович

Отец ребёнка: Зайцев Федор Леонтьевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Зайцев Федор Леонтьевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Зайцев Федор Леонтьевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Зайцов Лев Федорович

Отец ребёнка: Зайцев Федор Леонтьевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анисия Федоровна

Отец ребёнка: Зайцев Федор Леонтьевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1855
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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