Зайцова (Ванчикова) Епистима Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1855
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Ванчиков Алексей Давидович
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Зайцев Федор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Зайцев Федор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Зайцев Федор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Зайцов Лев Федорович
Отец ребёнка: Зайцев Федор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анисия Федоровна
Отец ребёнка: Зайцев Федор Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1855