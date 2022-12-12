- Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779 ст.

Дата смерти

09.10.1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.

Отец: - Андрей -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Сын: Колупаев Григорий Климентович

Отец ребёнка: Колупаев Климент Тарасович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Дочь: Колупаева Агафья Климентовна

Отец ребёнка: Колупаев Климент Тарасович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Дочь: Колупаева Прасковья Климентовна

Отец ребёнка: Колупаев Климент Тарасович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.

Дочь: Колупаева Ирина Климентовна

Отец ребёнка: Колупаев Климент Тарасович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Колупаев Иван Климентович

Отец ребёнка: Колупаев Климент Тарасович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1815 ст.

Дочь: Колупаева Надежда Климентовна

Отец ребёнка: Колупаев Климент Тарасович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.10.1850 ст.
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