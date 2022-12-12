- Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779 ст.
Дата смерти09.10.1850 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.
Отец: - Андрей -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Сын: Колупаев Григорий Климентович
Отец ребёнка: Колупаев Климент Тарасович
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Дочь: Колупаева Агафья Климентовна
Отец ребёнка: Колупаев Климент Тарасович
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Дочь: Колупаева Прасковья Климентовна
Отец ребёнка: Колупаев Климент Тарасович
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.
Дочь: Колупаева Ирина Климентовна
Отец ребёнка: Колупаев Климент Тарасович
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Колупаев Иван Климентович
Отец ребёнка: Колупаев Климент Тарасович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1815 ст.
Дочь: Колупаева Надежда Климентовна
Отец ребёнка: Колупаев Климент Тарасович
Смерть
09.10.1850 ст.