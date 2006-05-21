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Кузнецов Александр Вячеславович

Место рождения

Папино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

18.12.1970

Дата смерти

21.05.2006

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1970

Отец: Кузнецов Вячеслав Васильевич

Мать: Перегудина Зоя Петровна

Папино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.09.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Коммунар, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.05.2006
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