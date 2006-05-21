Кузнецов Александр Вячеславович
Место рождения
Дата рождения18.12.1970
Дата смерти21.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1970
Рождение ребёнка
25.09.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Коммунар, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.05.2006