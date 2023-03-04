(Баранова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баранова) Анна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Илья Георгиевич

Мать: Баранова Оксана

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