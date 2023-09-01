Полонская (N) Цецилия (Циля) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонская (N) Цецилия (Циля)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: N N

Мать: N N

Рождение ребёнка
29.11.1899

Сын: Полонский Артур (Иосиф) Морицевич

Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1908

Дочь: Полонская-Спивак Феня (Хейвет) Моисеевна

Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Броня Моисеевна

Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонский Адам Моисеевич

Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонский Соломон Моисеевич

Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонский Дик Моисеевич

Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1946
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