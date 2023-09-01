Полонская (N) Цецилия (Циля)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1946
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1899
Сын: Полонский Артур (Иосиф) Морицевич
Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1908
Дочь: Полонская-Спивак Феня (Хейвет) Моисеевна
Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Броня Моисеевна
Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полонский Соломон Моисеевич
Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полонский Моисей Гдальевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1946