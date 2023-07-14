Пономарев Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1864
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1864
Рождение ребёнка
12.01.1893
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Николаевна
Бракосочетание
22.01.1893
Рождение ребёнка
18.04.1895
Сын: Пономарев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
22.10.1897
Сын: Пономарев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
04.11.1899
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
14.09.1901
Сын: Пономарев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1915