Пономарев Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Николай Григорьевич

Пономарев Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1864

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1864

Отец: Пономарев Григорий Федорович

Мать: Пономарева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
12.01.1893

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Николаевна

Бракосочетание
22.01.1893

Жена: Пономарева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
18.04.1895

Сын: Пономарев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
22.10.1897

Сын: Пономарев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
04.11.1899

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
14.09.1901

Сын: Пономарев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1915