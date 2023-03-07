Логинова (Козмина) Дарья Семёновна
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1818 ст.
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Логинова Марья Спиридоновна
Отец ребёнка: Логинов Спиридон Логинович
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Логинова Васса Спиридоновна
Отец ребёнка: Логинов Спиридон Логинович
Смерть
Неизвестно