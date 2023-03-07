Логинова (Козмина) Дарья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Козмина) Дарья Семёновна

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Место рождения

Ишеево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишеево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1818 ст.

Муж: Логинов Спиридон Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Логинова Марья Спиридоновна

Отец ребёнка: Логинов Спиридон Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Логинова Васса Спиридоновна

Отец ребёнка: Логинов Спиридон Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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