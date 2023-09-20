Трофимов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Алексей

Трофимов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Трофимова Софья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Трофимова Софья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Трофимова Софья Владимировна

Смерть
Неизвестно
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