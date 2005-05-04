Замыцкая анна михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1960
Дата смерти04.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1960
Рождение ребёнка
05.06.1980
Отец ребёнка: Мезенцев иван антонович
Рождение ребёнка
18.01.1982
Дочь: Мезенцева олеся ивановна
Отец ребёнка: Мезенцев иван антонович
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Мезенцева любовь ивановна
Отец ребёнка: Мезенцев иван антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.2005