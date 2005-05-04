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Замыцкая анна михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1960

Дата смерти

04.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1960

Отец: Замыцкий михаил титович

Мать: Кременевцкая марфа миленьтевна

Рождение ребёнка
05.06.1980

Сын: Мезенцев михаил иванович

Отец ребёнка: Мезенцев иван антонович

Рождение ребёнка
18.01.1982

Дочь: Мезенцева олеся ивановна

Отец ребёнка: Мезенцев иван антонович

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Мезенцева любовь ивановна

Отец ребёнка: Мезенцев иван антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезенцев иван антонович

Смерть
04.05.2005
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