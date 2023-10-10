Ветров Ефим Данилович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Ветров Данила Перович
Мать: Ветрова 1 Жена ?
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Горбунова Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Ветрова Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Лукерья Ефимова
Мать ребёнка: Ветрова Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Ветрова Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ветров Петр Ефимович
Мать ребёнка: Ветрова Агрипина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно