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Ветров Ефим Данилович

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Ветров Данила Перович

Мать: Ветрова 1 Жена ?

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Горбунова Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Ветрова Агрипина Петровна

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Лукерья Ефимова

Мать ребёнка: Ветрова Агрипина Петровна

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Ветрова Агрипина Петровна

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Ветров Петр Ефимович

Мать ребёнка: Ветрова Агрипина Петровна

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветрова Агрипина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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