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Киносян Андрей Арсенович
Киносян Андрей Арсенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.04.1970
Пол
Мужской
Отец
Киносян Арсен Нагабетович
1946 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1970
Отец:
Киносян Арсен Нагабетович
Мать: не указана
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