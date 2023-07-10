Киносян Андрей Арсенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киносян Андрей Арсенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1970

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1970

Отец: Киносян Арсен Нагабетович

Мать: не указана