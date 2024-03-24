Осипова Ксения Степановна / Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Ксения Степановна / Стефановна

Осипова Ксения Степановна / Стефановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.01.1882 ст.

Дата смерти

13.08.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1882 ст.

Отец: Осипов Степан / Стефан Андреевич

Мать: Осипова Ирина Иудовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.01.1882 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Федор Степанович [Осипов] Источник: ГАЯ... Показать все
Смерть
13.08.1882 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 15.08.1882 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1/2 года причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезд... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close