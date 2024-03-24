Осипова Ксения Степановна / Стефановна
Место рождения
Дата рождения15.01.1882 ст.
Дата смерти13.08.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
15.01.1882 ст.
дата крещения - 16.01.1882 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Федор Степанович [Осипов] Источник: ГАЯ... Показать все
Смерть
13.08.1882 ст.
дата погребения - 15.08.1882 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1/2 года причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезд... Показать все