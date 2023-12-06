Лариса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лариса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Федор Потапович

Мать: Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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