Сергунин Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения03.10.1908
Дата смертиПосле 02.07.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1908
Крещение
06.10.1908
Восприемники: Фёдор Матвеевич Елясин, Ольга Прокопьевна Савкина (Клюкина)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 02.07.1945
в метрике отметка о выдаче свидетельства | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp23057746