Сергунин Сергей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергунин Сергей Фёдорович

Сергунин Сергей Фёдорович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.10.1908

Дата смерти

После 02.07.1945

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1908

Отец: Клюкин-Сергунин Фёдор Прокопьевич

Мать: Сергунина Дарья Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.10.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Фёдор Матвеевич Елясин, Ольга Прокопьевна Савкина (Клюкина)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 02.07.1945
в метрике отметка о выдаче свидетельства | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp23057746
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close