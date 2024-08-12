Авербух Ханна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авербух Ханна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авербух Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авербух Мирон Владимирович

Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авербух Илья Владимирович

Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич

Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Авербух Пётр (Пинхас) Владимирович

Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич

Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Турьян (Авербух) Лиза Владимировна

Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич

Рождение ребёнка
20.05.1905

Дочь: Авербух Белла Владимировна

Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич

Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.08.1907

Дочь: Фрадкина (Авербух) Софья Владимировна

Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич

Смерть
Неизвестно

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