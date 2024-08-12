Авербух Ханна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авербух Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авербух Мирон Владимирович
Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авербух Илья Владимирович
Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич
Рождение ребёнка
28.05.1895
Сын: Авербух Пётр (Пинхас) Владимирович
Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Турьян (Авербух) Лиза Владимировна
Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич
Рождение ребёнка
20.05.1905
Дочь: Авербух Белла Владимировна
Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич
Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.08.1907
Дочь: Фрадкина (Авербух) Софья Владимировна
Отец ребёнка: Авербух Владимир (Вольф) Эльевич
Смерть
Неизвестно