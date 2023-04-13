Ливанисова Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти11.05.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1868
Сын: Ливанисов Стефан Андреевич
Отец ребёнка: Ливанисов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
11.12.1871
Дочь: Грицаенко Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ливанисов Андрей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.05.1878