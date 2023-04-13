Ливанисова Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливанисова Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

11.05.1878

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1868

Сын: Ливанисов Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Ливанисов Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
11.12.1871

Дочь: Грицаенко Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ливанисов Андрей Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ливанисов Андрей Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.05.1878