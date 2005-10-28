Поварницына (Мударисова) Елена Рамисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницына (Мударисова) Елена Рамисовна

Место рождения

?

Дата рождения

04.04.1968

Дата смерти

28.10.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
04.04.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.10.2005
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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