Васильева-Еремеева (Иванова) Евдокия Самуиловна
Место рождения
Дата рождения22.02.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович
Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Павлова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович
Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Петр Иванович
Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович
Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Трофим Иванович
Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович
Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Павлова) Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович
Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Иоанн (Иван) Иванович
Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович
Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Иоанн (Иван) Иванович
Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович
Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Стефан Иванович
Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович
Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов-Калинин (Павлов) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович
Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович