Васильева-Еремеева (Иванова) Евдокия Самуиловна 22.02.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева-Еремеева (Иванова) Евдокия Самуиловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.02.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1792 г.р.

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1830 ст.

Отец: Еремеев (Васильев) Самуил Иванович

Мать: Иванова (Алексеева) Матрона Тимофеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1850 ст.

Муж: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1851 ст.

Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1852 ст.

Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Павлова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1853 ст.

Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Петр Иванович

Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1856 ст.

Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Трофим Иванович

Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1857 ст.

Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Павлова) Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1859 ст.

Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Иоанн (Иван) Иванович

Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1860 ст.

Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Иоанн (Иван) Иванович

Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1863 ст.

Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Стефан Иванович

Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1866 ст.

Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов-Калинин (Павлов) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1870 ст.

Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Павлов) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Авксентьев-Руслов (Киприянов) Иоанн(Иван) Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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