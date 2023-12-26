Жабуева Кларина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабуева Кларина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Доржиев Геннадий Дымбрлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабуев Четвертый Санджиев

Отец ребёнка: Жабуев Санджа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабуев Цырен Санджа

Отец ребёнка: Жабуев Санджа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабуев Галсан Санджиевич

Отец ребёнка: Жабуев Санджа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жабуева Норжима Санджиевна

Отец ребёнка: Жабуев Санджа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабуев Санджа

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