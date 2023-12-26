Жабуева Кларина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Доржиев Геннадий Дымбрлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жабуев Четвертый Санджиев
Отец ребёнка: Жабуев Санджа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жабуев Цырен Санджа
Отец ребёнка: Жабуев Санджа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жабуев Санджа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жабуева Норжима Санджиевна
Отец ребёнка: Жабуев Санджа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жабуев Санджа