Морозова Феодора Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1852
Сын: Морозов Иван Илларионович
Отец ребёнка: Морозов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1855
Дочь: Морозова Пелагея Илларионовна
Отец ребёнка: Морозов Илларион Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно