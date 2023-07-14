Морозова Феодора Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Феодора Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1852

Сын: Морозов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Морозов Илларион Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1855

Дочь: Морозова Пелагея Илларионовна

Отец ребёнка: Морозов Илларион Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Илларион Иванович

Смерть
Неизвестно