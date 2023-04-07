Талан Павел Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1982
Отец: Талан Евгений Николаевич
Мать: Валентина Павловна
Рождение ребёнка
09.02.1998
Дочь: Федотова Елизавета Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.08.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Иркутская область