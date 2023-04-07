Талан Павел Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талан Павел Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1982

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1982

Отец: Талан Евгений Николаевич

Мать: Валентина Павловна

Рождение ребёнка
09.02.1998

Дочь: Федотова Елизавета Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Иркутская область
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