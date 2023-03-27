Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1876 ст.
Сын: Яков Андреевич
Мать ребёнка: Устинья Тихоновна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Тихоновна
Смерть
Неизвестно