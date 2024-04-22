Федоринова (Мерзликина) Анна Назаровна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
1860
Брак: запись о браке №13, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Федор Ефимов Федоринов, Андре... Показать все
Смерть
Неизвестно