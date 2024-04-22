Федоринова (Мерзликина) Анна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоринова (Мерзликина) Анна Назаровна

Федоринова (Мерзликина) Анна Назаровна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Мерзликин Назар Павлович

Мать: Мерзликина Мария Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1860

Муж: Федоринов Александр Ефимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №13, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Федор Ефимов Федоринов, Андре... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close