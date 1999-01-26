(Гончарова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гончарова) Анастасия

Место рождения

Дружковка

Дата рождения

26.01.1999

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1999

Отец: Гончаров Александр

Мать: Гончарова Виктория

Дружковка
Рождение ребёнка
08.09.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Дружковка
Рождение ребёнка
08.09.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Дружковка
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