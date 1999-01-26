(Гончарова) Анастасия
Место рожденияДружковка
Дата рождения26.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1999
Отец: Гончаров Александр
Мать: Гончарова Виктория
Дружковка
Рождение ребёнка
08.09.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Дружковка
Рождение ребёнка
08.09.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Дружковка