Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Швырева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Швырев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Швырева Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Швырев Михаил Яковлевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.01.1916

Дочь: Швырева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Швырев Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швырев Михаил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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