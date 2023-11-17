Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Швырева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Швырев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Швырева Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Швырев Михаил Яковлевич
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.01.1916
Дочь: Швырева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Швырев Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно