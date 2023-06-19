Сопова (Шульц) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопова (Шульц) Татьяна

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Место рождения

Кременная

Дата рождения

09.07.1979

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1979

Отец: Шульц Сергей

Мать: Шульц Валентина

Бракосочетание
12.07.1997

Муж: Сопов Анатолий

Рождение ребёнка
12.06.1998

Сын: Сопов Сергей

Отец ребёнка: Сопов Анатолий

Рождение ребёнка
04.10.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сопов Анатолий