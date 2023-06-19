Сопова (Шульц) Татьяна
Место рождения
Дата рождения09.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1979
Отец: Шульц Сергей
Мать: Шульц Валентина
Бракосочетание
12.07.1997
Муж: Сопов Анатолий
Рождение ребёнка
12.06.1998
Сын: Сопов Сергей
Отец ребёнка: Сопов Анатолий
Рождение ребёнка
04.10.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сопов Анатолий