Шабанова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Алиса Владиславовна

Отец ребёнка: Шабанов Владислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Екатерина Владиславовна

Отец ребёнка: Шабанов Владислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабанов Владислав

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