Агафия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кунгуров Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Кунгуров Дмитрий Яковлевич
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.07.1875
Дочь: Кунгурова Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Кунгуров Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
05.11.1877
Сын: Кунгуров Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Кунгуров Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно