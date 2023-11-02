Агафия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кунгуров Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Кунгуров Дмитрий Яковлевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.07.1875

Дочь: Кунгурова Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Кунгуров Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
05.11.1877

Сын: Кунгуров Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кунгуров Дмитрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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