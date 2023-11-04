Мелентьева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелентьева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1977

Отец: Павлов Валерий Николаевич

Мать: Павлова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
23.04.1998

Сын: Мелентьев Николай Вадимович

Отец ребёнка: Мелентьев Вадим Николаевич

Рождение ребёнка
14.07.2005

Сын: Мелентьев Семен Вадимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.08.2012

Дочь: Мелентьева Валерия Вадимовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелентьев Вадим Николаевич

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