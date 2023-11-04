Мелентьева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1977
Рождение ребёнка
23.04.1998
Сын: Мелентьев Николай Вадимович
Отец ребёнка: Мелентьев Вадим Николаевич
Рождение ребёнка
14.07.2005
Сын: Мелентьев Семен Вадимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.08.2012
Дочь: Мелентьева Валерия Вадимовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно