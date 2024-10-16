Раченкова (Степанова) Агафья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаченкова (Степанова) Агафья Федорова

Раченкова (Степанова) Агафья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1868 ст.

Муж: Раченков Федор Кириллов

Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Волженина (Раченкова) Евдокия Феодорова

Отец ребёнка: Раченков Федор Кириллов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.10.1882

Сын: Раченков Арефий Федоров

Отец ребёнка: Раченков Федор Кириллов

Рождение ребёнка
10.05.1886 ст.

Дочь: Раченкова Гликерия Федорова

Отец ребёнка: Раченков Федор Кириллов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Раченкова Евдокия/Евдотия Федорова

Отец ребёнка: Раченков Федор Кириллов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.