Раченкова (Степанова) Агафья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1868 ст.
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Волженина (Раченкова) Евдокия Феодорова
Отец ребёнка: Раченков Федор Кириллов
Рождение ребёнка
15.10.1882
Отец ребёнка: Раченков Федор Кириллов
Рождение ребёнка
10.05.1886 ст.
Дочь: Раченкова Гликерия Федорова
Отец ребёнка: Раченков Федор Кириллов
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Раченкова Евдокия/Евдотия Федорова
Отец ребёнка: Раченков Федор Кириллов
Смерть
Неизвестно