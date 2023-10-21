Бычков Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычков Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоя Николаевна

Смерть
1942
Причина смерти: На войне
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