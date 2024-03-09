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Чернышова Варвара Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

30.08.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Илларион Иванович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Чернышов Флегонт Илларионович

Отец ребёнка: Чернышов Илларион Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
30.08.1836
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №40, метрическая книга за 1836 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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