Чернышова Варвара Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти30.08.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Чернышов Флегонт Илларионович
Отец ребёнка: Чернышов Илларион Иванович
Смерть
30.08.1836
Смерть: запись о смерти №40, метрическая книга за 1836 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния