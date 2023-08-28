Лотарева Анастасия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Лотарев Семен Яковлев
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Лотарев Семен Яковлев
Рождение ребёнка
15.04.1906
Дочь: Паринова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Лотарев Семен Яковлев
Рождение ребёнка
02.04.1909
Отец ребёнка: Лотарев Семен Яковлев
Смерть
Неизвестно