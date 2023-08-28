Лотарева Анастасия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотарева Анастасия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Лотарев Семен Яковлев

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лотарев Петр Семенович

Отец ребёнка: Лотарев Семен Яковлев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.04.1906

Дочь: Паринова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Лотарев Семен Яковлев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.04.1909

Сын: Лотарев Никита Семенович

Отец ребёнка: Лотарев Семен Яковлев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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