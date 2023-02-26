Параскева Вавилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Вавилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1773 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Андрей Федосов

Отец ребёнка: Федосий Константинов

Рождение ребёнка
28.05.1795

Дочь: Феодосия Федосова

Отец ребёнка: Федосий Константинов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1796

Дочь: Агафия Федосова

Отец ребёнка: Федосий Константинов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1801

Дочь: Федосова

Отец ребёнка: Федосий Константинов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосий Константинов

Смерть
Неизвестно
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