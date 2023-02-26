Параскева Вавилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Андрей Федосов
Отец ребёнка: Федосий Константинов
Рождение ребёнка
28.05.1795
Дочь: Феодосия Федосова
Отец ребёнка: Федосий Константинов
Рождение ребёнка
17.02.1796
Дочь: Агафия Федосова
Отец ребёнка: Федосий Константинов
Рождение ребёнка
27.11.1801
Дочь: Федосова
Отец ребёнка: Федосий Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосий Константинов
Смерть
Неизвестно