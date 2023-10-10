Волконская (Кикина) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1840
1840 брак: ♀ Мария Петровна Кикина (Волконская) [Кикины] р. 1816 ум. 1856
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Репнина-Волконская Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Петрович
Титул: светлейшая княжна.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Волконский Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Всеволожская Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856