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Волконская (Кикина) Мария Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1816

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1840

Муж: Волконский Дмитрий Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
1840 брак: ♀ Мария Петровна Кикина (Волконская) [Кикины] р. 1816 ум. 1856
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Репнина-Волконская Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: светлейшая княжна.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Волконский Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Всеволожская Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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