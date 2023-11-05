Баймеев Федор Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баймеев Федор Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1994

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1994

Отец: Баймеев Валерий Витальевич

Мать: не указана

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