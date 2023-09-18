Белов Александр (Шура) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Александр (Шура) Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1928

Дата смерти

07.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1949

Дочь: Жаркова Татьяна

Мать ребёнка: Белова Нина

Подрезово, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
17.02.1955

Дочь: Прохорова Лида

Мать ребёнка: Белова Нина

Подрезово, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1959

Сын: Белов Александр Шура

Мать ребёнка: Белова Нина

Подрезово, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Нина

Смерть
07.10.1986
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