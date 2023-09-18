Белов Александр (Шура) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1928
Дата смерти07.10.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1949
Дочь: Жаркова Татьяна
Мать ребёнка: Белова Нина
Рождение ребёнка
17.02.1955
Дочь: Прохорова Лида
Мать ребёнка: Белова Нина
Рождение ребёнка
24.05.1959
Сын: Белов Александр Шура
Мать ребёнка: Белова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Нина
Смерть
07.10.1986