Фомина (Соколова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Соколова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

14.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1895

Отец: Соколов Андрей Дмитриевич

Мать: Соколова Ксения Васильевна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
22.05.1918

Муж: Фомин Семен Стефанович

Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Покровская церковь
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Горяев Семен Тимофеевич, крестьянин, д.Петрино; Шишкина Елена Гавриловна, девица, с.Липки
Смерть
Неизвестно
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