Фомина (Соколова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения14.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1895
Бракосочетание
22.05.1918
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Покровская церковь
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Горяев Семен Тимофеевич, крестьянин, д.Петрино; Шишкина Елена Гавриловна, девица, с.Липки
Смерть
Неизвестно