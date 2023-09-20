Карпов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Григорий

Место рождения

с.Кр.Байгора Воронежская обл.

Дата рождения

1900

Дата смерти

27.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Карпов (karpov) Иван (Ivan)

Мать: не указана

с.Кр.Байгора Воронежская обл.
Рождение ребёнка
09.01.1927

Дочь: Бродюк Татьяна

Мать ребёнка: ?

с.Кр.Байгора Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Дмитрий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронкова Варвара

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Александр

Мать ребёнка: ?

Смерть
27.03.1944
Похороны
Неизвестно
Запорожская обл, Генический р-н
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