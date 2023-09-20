Карпов Григорий
Место рожденияс.Кр.Байгора Воронежская обл.
Дата рождения1900
Дата смерти27.03.1944
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Карпов (karpov) Иван (Ivan)
Мать: не указана
с.Кр.Байгора Воронежская обл.
Рождение ребёнка
09.01.1927
Дочь: Бродюк Татьяна
Мать ребёнка: ?
с.Кр.Байгора Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Дмитрий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронкова Варвара
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Александр
Мать ребёнка: ?
Смерть
27.03.1944
Похороны
Неизвестно
Запорожская обл, Генический р-н