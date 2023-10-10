Стригина (Ващенкова) Прасковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стригина (Ващенкова) Прасковья Семёновна

Место рождения

Мироново, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мироново, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1873 ст.

Сын: Стригин Степан Илларионович

Отец ребёнка: Стригин Илларион Ананьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.12.1873 ст.

Дочь: Стригина Маланья Илларионовна

Отец ребёнка: Стригин Илларион Ананьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Стригин Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Стригин Илларион Ананьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стригин Илларион Ананьевич

Смерть
Неизвестно
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