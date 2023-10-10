Стригина (Ващенкова) Прасковья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1873 ст.
Сын: Стригин Степан Илларионович
Отец ребёнка: Стригин Илларион Ананьевич
Рождение ребёнка
27.12.1873 ст.
Дочь: Стригина Маланья Илларионовна
Отец ребёнка: Стригин Илларион Ананьевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Стригин Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Стригин Илларион Ананьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно