Рясов Павел Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРясов Павел Корнилович

Рясов Павел Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Рясов Корнил

Мать: Феодосия

Рождение ребёнка
1910

Сын: Рясов Семен Павлович

Мать ребёнка: Татьяна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Рясов алекс Павлович

Мать ребёнка: Татьяна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Рясова Анна Павловна

Мать ребёнка: Татьяна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close