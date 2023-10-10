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Борис Фёдоров

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1830

Дата смерти

30.01.1830

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
30.01.1830
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1830 Число умертвщления: 30.01.1830 Кто именно умерли: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Федора Павлова сын Борис Лета: 6 месяцев Какой болезнею: поносом Где ... Показать все
Рождение
1830

Отец: Фёдор Павлов

Мать: Агриппина Никифорова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1830 Число умертвщления: 30.01.1830 Кто именно умерли: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Федора Павлова сын Борис Лета: 6 месяцев Какой болезнею: поносом Где ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
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