Борис Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти30.01.1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Смерть
30.01.1830
МК-1830 Число умертвщления: 30.01.1830 Кто именно умерли: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Федора Павлова сын Борис Лета: 6 месяцев Какой болезнею: поносом Где ... Показать все
Рождение
1830
Отец: Фёдор Павлов
Мать: Агриппина Никифорова
МК-1830 Число умертвщления: 30.01.1830 Кто именно умерли: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Федора Павлова сын Борис Лета: 6 месяцев Какой болезнею: поносом Где ... Показать все
Место жительства
Неизвестно