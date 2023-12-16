Ярилин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрилин Андрей

Ярилин Андрей

Место рождения

Самарская обл., Кинельский район?

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская обл., Кинельский район?
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярилин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close