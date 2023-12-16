Ярилин Андрей
Место рожденияСамарская обл., Кинельский район?
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская обл., Кинельский район?
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ивановна