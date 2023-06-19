Браганцова Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти23.11.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1858
Дочь: Филатова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Браганцов Василий Харлампиевич
Рождение ребёнка
15.04.1863
Сын: Браганцов Аристарх Васильевич
Отец ребёнка: Браганцов Василий Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.11.1865