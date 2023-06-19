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Браганцова Анна Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1839

Дата смерти

23.11.1865

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1858

Дочь: Филатова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Браганцов Василий Харлампиевич

Рождение ребёнка
15.04.1863

Сын: Браганцов Аристарх Васильевич

Отец ребёнка: Браганцов Василий Харлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Браганцов Василий Харлампиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.11.1865