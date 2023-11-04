Янковский Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янковский Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янковская Ольга

г. Москва
Рождение ребёнка
28.10.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янковская Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янковская Ольга

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