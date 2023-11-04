Янковская (Курчаева) Ольга
Место рожденияг. Москва
Дата рождения17.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1988
Отец: Курчаев Константин
Мать: Курчаева Елена
г. Москва
Рождение ребёнка
10.01.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Янковский Георгий
г. Москва
Рождение ребёнка
28.10.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Янковский Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янковский Георгий
Место жительства
Неизвестно