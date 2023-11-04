Янковская (Курчаева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янковская (Курчаева) Ольга

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

17.10.1988

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1988

Отец: Курчаев Константин

Мать: Курчаева Елена

г. Москва
Рождение ребёнка
10.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янковский Георгий

г. Москва
Рождение ребёнка
28.10.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янковский Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янковский Георгий

Место жительства
Неизвестно
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