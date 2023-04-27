of Gorizia Meinhard VI — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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of Gorizia Meinhard VI

Место рождения

Gorz,Gorz Gradisca,,Austria

Дата рождения

Около 1317

Дата смерти

Около 06.05.1385

Пол

Мужской

Отец

1274 г.р.

Мать

1283 г.р.

Жена

1322 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1317

Отец: Of Gorizia-Lienz Albert II

Мать: Mätsch Offmei von

Gorz,Gorz Gradisca,,Austria
Рождение ребёнка
Около 1335

Дочь: Von Schaunberg Ursula

Мать ребёнка: Catherine

Gorz Gorz Gradisca Austria
Бракосочетание
18.11.1347

Жена: Catherine

Görz,Görz-Gradisca,Austria
Рождение ребёнка
1350

Дочь: Catherine

Мать ребёнка: Catherine

Of Tirol
Смерть
Около 06.05.1385