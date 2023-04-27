of Gorizia Meinhard VI
Место рожденияGorz,Gorz Gradisca,,Austria
Дата рожденияОколо 1317
Дата смертиОколо 06.05.1385
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1317
Отец: Of Gorizia-Lienz Albert II
Мать: Mätsch Offmei von
Gorz,Gorz Gradisca,,Austria
Рождение ребёнка
Около 1335
Дочь: Von Schaunberg Ursula
Мать ребёнка: Catherine
Gorz Gorz Gradisca Austria
Бракосочетание
18.11.1347
Жена: Catherine
Görz,Görz-Gradisca,Austria
Смерть
Около 06.05.1385