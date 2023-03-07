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Кропачев Тит Петров

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Место рождения

поч. Михеевский, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

1736

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Кропачев Петр Панкратов

Мать: не указана

поч. Михеевский, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Прудникова? Агафья Титова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Кропачев Андрей (ст) Титов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Шишкина Параскева Титова

Мать ребёнка: не указана

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Кропачев Андрей (мл) Титов

Мать ребёнка: не указана

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1736
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
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