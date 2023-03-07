Кропачев Тит Петров
Место рожденияпоч. Михеевский, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1677
Дата смерти1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Кропачев Петр Панкратов
Мать: не указана
поч. Михеевский, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Прудникова? Агафья Титова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Кропачев Андрей (ст) Титов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Шишкина Параскева Титова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Кропачев Андрей (мл) Титов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1736